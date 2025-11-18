The Swiss voice in the world since 1935

El papa afirma que quiere viajar a Perú, Argentina, Uruguay y a Guadalupe, en México

Castel Gandolfo (Italia), 18 nov (EFE).- El papa León XIV afirmó este martes que «por supuesto» que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, así como Uruguay, Argentina y Perú, al responder a los periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo.

El pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que «por supuesto» le gustaría volver a América Latina. EFE

