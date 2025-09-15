The Swiss voice in the world since 1935

El papa agradece a la población de Lampedusa por recibir a los migrantes

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El papa León XIV expresó este viernes su agradecimiento a la población de la isla italiana de Lampedusa que reciben habitualmente migrantes irregulares, en un video para reconocer a los «operadores de esperanza». 

«No hay justicia sin compasión, no hay legitimidad sin escuchar el dolor ajeno», afirmó el papa en un mensaje en video dirigido a un evento celebrado en la isla del Mediterráneo. 

Robert Francis Prevost, que fue elegido papa en mayo, destacó que su predecesor, Francisco, eligió esta isla del Mediterráneo como su primer viaje apostólico en julio de 2013. 

Lampedusa, ubicada a solo 145 kilómetros de la costa de Túnez, es a menudo el primer punto de llegada de los migrantes procedentes de África que intentan entrar en Europa en precarias embarcaciones.  

El papa agradeció a todos los habitantes de la isla —desde asociaciones hasta voluntarios, alcaldes y sus administraciones— por su labor de ayuda a los migrantes. 

«Gracias a las asociaciones, a los voluntarios, a los alcaldes y administraciones que se han sucedido; gracias a los sacerdotes, médicos, fuerzas de seguridad y a todos los que, muchas veces de manera invisible, muestran un rostro humano a los supervivientes de viajes desesperados».

«Ustedes son un baluarte de humanidad», declaró el pontífice estadounidense, nacionalizado peruano. 

El papa recordó las palabras de Francisco, que denunció la «globalización de la indiferencia y de la impotencia» y su defensa de los migrantes, que marcaron su pontificado.

«Debemos volvernos expertos en reconciliación. Reconciliarse es un modo único de encontrarse», declaró Prevost. 

A principios de septiembre, siete personas murieron en el Mediterráneo y otras 41 fueron rescatadas y llevadas a Lampedusa después de pasar días navegando con dificultad.

En 2024, 2.573 personas que intentaban llegar a Europa murieron en el mar Mediterráneo, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

La travesía del Mediterráneo central es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, afirma esta agencia de la ONU. 

jra/jj/jhb/an/mel

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR