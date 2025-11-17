El papa alerta sobre los «sesgos» en la sanidad y señala a la IA como ejemplo

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 17 nov (EFE).- El papa alertó este lunes de que los «sesgos» en la sanidad generan injusticias en la distribución de recursos y advirtió que instrumentos como la inteligencia artificial (IA) pueden ser manipulados por intereses económicos o políticos y transformar a las personas en «objetos, datos o estadísticas».

«Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial pueden ser manipulados, entrenados, orientados para que, por razones de oportunidad o interés, ya sean económicas, políticas o de otra índole, se genere ese sesgo a veces imperceptible en la información, en la gestión y en la manera en la que nos presentamos o nos acercamos al otro», afirmó León XIV durante una audiencia con la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI).

El pontífice advirtió que los sesgos pueden provocar una «perversa manipulación» que transforme a las personas «en objetos, datos o estadísticas», clasificándolas según tratamientos, costes o la naturaleza de sus enfermedades.

«Me refiero a la posibilidad de un sesgo, de la introducción de una condición, una premisa, una nota que falsea, tronca o excluye de forma fraudulenta la percepción que tenemos de la realidad de la sociedad y del enfermo concreto, creando una situación de injusticia en la gestión de los recursos necesarios para la recta administración de la salud», señaló.

León XIV reflexionó sobre la responsabilidad de la sociedad de «defender activamente la inequívoca dignidad de todo ser humano, en todas las etapas y facetas de su existencia».

Finalmente, el papa subrayó que una visión más humana y profunda de la salud será el «mejor antídoto» contra los sesgos y la injusticia, recordando que la verdadera misión de las instituciones de salud es custodiar el bien común y la dignidad humana.

Según León XIV, el camino para evitar estos sesgos es «cambiar» la mirada y ampliar la visión «para no quedarnos en el lucro inmediato, sino en lo que será mejor para todos». EFE

