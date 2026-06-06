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El papa asegura que va a seguir trabajando porque los abusos son una llaga aún abierta

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A bordo del avión papal, 6 jun (EFE).- El papa León XIV ha asegurado este sábado que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia sobre «los abusos» porque «son una llaga todavía abierta», al contestar a las preguntas de los periodistas durante el vuelo hacia España.

«Subrayo el hecho de que yo personalmente he trabajado siempre para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta», explicó el pontífice estadounidense al responder a preguntas sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.

Confirmó a los medios, que en España, donde permanecerá hasta el 12 de junio, se va a reunir con víctimas, pero «que no puede reunirse con todas las que se lo piden».

El Vaticano informó este viernes que habrá una reunión con víctimas de abusos por parte del clero, aunque no especificó donde o quienes serán para «proteger su privacidad» EFE

ccg/rml

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