El papa autoriza el primer paso para la beatificación de la monja María Ana Alberdi

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 22 may (EFE).- El papa León XIV aprobó este viernes el decreto que reconoce las «virtudes heroicas» de la monja María Ana Alberdi Echezarreta, abadesa del monasterio de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas, nacida en 1912 en Azcoitia (España) y fallecida en 1998 en Madrid (España).

León XIV firmó este viernes los decretos relativos a los procesos de beatificación que le presentó el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro, entre ellos, el de la religiosa que nació con el nombre de María de la Concepción Cruz.

María Ana Alberdi, nacida en una familia de labradores en mayo de 1912 en Azcoitia (Guipúzcoa), ingresó en el monasterio de la Concepción Francisca de Madrid, en el barrio de La Latina, en octubre de 1931.

Durante la guerra civil española (1936-1939), la comunidad hubo de refugiarse en la casa de las Hermanitas de los Pobres de la Calle Almagro y luego las monjas regresaron y debieron restaurar los daños existentes en el monasterio, del que, después de ejercer varios cargos como el de maestra de novicias, sería elegida abadesa en 1953 y se mantendría como tal durante unos 33 años, explica la biografía en la página de su proceso de beatificación.

Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión o la declaración del martirio y para que sea canonizado o hecho santo se precisa un segundo milagro obrado por intercesión, después de ser proclamado beato o ser un caso de santidad popular declarada. EFE

ccg/rml