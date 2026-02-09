El papa avisa a curas de Madrid que «creciente polarización» amenaza con «banalizar» la fe

Ciudad del Vaticano, 9 feb (EFE).- El papa León XIV ha advertido de que la fe «corre el riesgo de ser instrumentalizada» en contextos de «creciente polarización» política y social, en una carta enviada este lunes a la asamblea de presbíteros de la diócesis de Madrid.

El pontífice estadounidense realiza en la misiva una lectura de un presente que, a su parecer, «no puede prescindir del marco cultural y social en el que hoy se vive y se expresa la fe».

«En muchos ambientes constatamos procesos avanzados de secularización, una creciente polarización en el discurso público y la tendencia a reducir la complejidad de la persona humana, interpretándola desde ideologías o categorías parciales e insuficientes», sostiene.

En este marco, advierte, «la fe corre el riesgo de ser instrumentalizada, banalizada o relegada al ámbito de lo irrelevante, mientras se afianzan formas de convivencia que prescinden de toda referencia trascendente».

León XIV, que planea para este año un viaje a España, según ha confirmado el propio arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, también lamenta que el «sustrato» de la fe cristiana «se ha debilitado notablemente» por un supuesto cambio mental y cultural.

«Muchos de los presupuestos conceptuales que durante siglos facilitaron la transmisión del mensaje cristiano han dejado de ser evidentes y, en no pocos casos, incluso comprensibles. El Evangelio no se encuentra sólo con la indiferencia, sino con un horizonte cultural distinto, en el que las palabras ya no significan lo mismo y donde el primer anuncio no puede darse por supuesto», afirmó.

No obstante, el pontífice subraya que, a pesar de todo esto, la «absolutización del bienestar no ha traído la felicidad esperada» ni la «plenitud prometida» a las sociedades contemporáneas.

«El progreso material, por si solo, no ha logrado colmar el deseo profundo del corazón humano», alega.

Por esa razón, el papa afirma que se ha empezado a constatar que «muchas personas comienzan a abrirse a una búsqueda más honesta y auténtica» de la fe.

Y, en este contexto, se preguntó «qué tipos de sacerdotes necesita Madrid y toda la iglesia en este tiempo».

«Ciertamente no hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él, nutrida por la Eucaristía y expresada en una caridad pastoral marcada por el don sincero de sí», aclaró.

Pero también defendió la práctica del «celibato, la pobreza y la obediencia» no como «negación de la vida», dijo, «sino como la forma concreta que permite al sacerdote pertenecer enteramente a Dios sin dejar de caminar entre los hombres». EFE

