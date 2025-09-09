The Swiss voice in the world since 1935

El papa califica de «realmente grave» la evacuación de Gaza y el ataque israelí a Doha

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 9 sep (EFE).- El papa León XIV calificó este martes de «realmente grave» el ataque israelí contra edificios residenciales en Doha, donde se encontraban líderes de Hamás, así como la evacuación de la ciudad de Gaza, al ser preguntado a su salida del Palacio de Castelgandolfo antes de regresar al Vaticano.

«En estos minutos hay noticias realmente graves, el ataque de Israel contra algunos líderes de Hamás en Catar. Toda la situación es muy grave», afirmó el pontífice, quien añadió que «no sabemos a dónde van las cosas, tenemos que rezar».

El Ejército israelí informó este martes que llevó a cabo un «ataque preciso contra el liderazgo sénior» de Hamás, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

También preguntado sobre la situación en Gaza, el papa expresó que «la situación es verdaderamente grave».

«Toda la situación es realmente grave, la evacuación de la ciudad, no sabemos hacia dónde van las cosas. Es siempre grave», señaló.

Asimismo, informó de que ha intentado comunicarse con el párroco de la única iglesia católica en Gaza, la de la Sagrada Familia, aunque todavía no ha conseguido establecer contacto.

«He intentado llamar ahora al párroco, no tengo noticias, pero ciertamente estaban bien», aseguró.

El pasado jueves, el papa recibió en el Vaticano al presidente israelí, Isaac Herzog, con quien abordó la necesidad de «garantizar un futuro al pueblo palestino» y expresó su confianza en que pueda alcanzarse «con urgencia un alto el fuego permanente».

Este encuentro se produjo en un contexto de intento de deshielo en las relaciones entre el Vaticano e Israel, tras la crisis diplomática derivada del bombardeo en julio de la única parroquia católica en Gaza, donde se refugiaban más de 400 personas, incluidos niños y personas con necesidades especiales.

El pontífice ha reiterado en numerosas ocasiones su llamamiento a un alto el fuego permanente, subrayando la necesidad urgente de poner fin a la violencia y abrir vías de diálogo. EFE

csv-cee/mr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR