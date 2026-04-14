El papa caminará por la senda de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

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El papa León XIV visitará el martes la ciudad argelina de Annaba, donde caminará en los pasos del influyente teólogo cristiano San Agustín, en el segundo día de su visita al país norafricano.

El pontífice estadounidense se convirtió el lunes en el primer papa en visitar Argelia, la primera escala de su gira a cuatro países africanos, aunque la jornada estuvo dominada por las ásperas críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

En Annaba, la antigua ciudad romana de Hipona, León visitará los vestigios del pasado histórico de la ciudad, así como un centro para ancianos pobres a cargo de monjas católicas.

La ciudad fue el hogar de Agustín, cuyo libro autobiográfico «Confesiones» es una obra fundamental en la tradición cristiana.

Por la tarde, León celebrará misa en la Basílica de San Agustín en presencia de clérigos de toda África.

– Sociedades libres –

El pontífice se ha referido a sí mismo como «hijo» del santo, y es miembro de la orden agustina.

En su primer discurso en Argelia, León rindió tributo a las víctimas de la guerra de independencia de Francia (1954-1962).

También urgió a las autoridades argelinas a «no temer» una mayor participación del público en la vida política, y pidió una «sociedad civil vibrante, dinámica y libre».

Desde las protestas prodemocracia de 2019 en demanda de reformas profundas y más transparencia, grupos de derechos humanos han denunciado la reducción de las libertades y crecientes controles sobre los espacios públicos.

«Las autoridades están llamadas no a dominar, sino a servir al pueblo y promover su desarrollo», expresó León.

– Sin miedo de Trump –

Pero las exhortaciones del papa por la paz en Oriente Medio, inmersa en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, generaron la ira del presidente estadounidense, Donald Trump.

Antes del viaje papal, Trump acusó a León de «jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear», y afirmó que «no soy un gran admirador» del pontífice.

Pero después de enfrentar duras críticas, Trump afirmó que «no hay nada por qué disculparse» y que el papa «está equivocado».

«No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio», declaró a bordo del avión papal.

«Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación», expresó.

El papa deberá partir el miércoles de Argelia para continuar la gira en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

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