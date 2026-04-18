El papa condena en Angola «la lógica extractiva» que causa muertos y catástrofes en África

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Luanda, 18 abr (EFE).- El papa León XIV cargó este sábado duramente contra la «lógica extractiva» en África debido a «intereses prepotentes» que causan «sufrimiento, muertes, catástrofes sociales y ambientales», en su primer discurso en Angola ante las autoridades del país, después de visitar Argelia y Camerún.

Su primer acto en el país fue la visita institucional al presidente João Manuel Gonçalves Lourenço en el palacio presencial y después se acercaron a un gran espacio de congresos donde el papa habló en portugués y alabó la alegría de los angoleños, que, sin embargo, «conocen también -dijo- el dolor, la indignación, la decepción y la derrota».

«Ustedes saben muy bien que, en numerosas ocasiones, sus regiones se han percibido, y aún se sigue haciendo, como un lugar en donde dar o, más a menudo, de donde tomar algo. Debemos romper esta cadena de intereses que reduce la realidad y la vida misma a una mercancía», dijo el papa.

Angola es rica en recursos, se encuentra entre los principales productores de petróleo y gas y también es uno de los países donde se encuentran las grandes minas de diamantes, pero aproximadamente el 30 por ciento de la población vive en la pobreza.

Ante el presidente, criticado por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, que denuncian que las fuerzas de seguridad actúan con impunidad y cometen violaciones de derechos para reprimir las voces críticas, León XIV alentó «a quien ya ha elegido el bien, la justicia, la paz, la tolerancia y la reconciliación».

En el palacio presidencial, el pontífice estadounidense quiso realizar un llamamiento a la conversión «de quien elige caminos opuestos e impide el desarrollo armonioso y fraterno».

«Queridos hermanos, les mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan, incluso aquí en su país. ¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva!», criticó.

Y como ya hizo en Camerún condenó que «alimenta un modelo de desarrollo que discrimina y excluye, pero que aun así pretende imponerse como el único posible».

Afirmó que la armonía de Angola «se ha visto quebrantada por la arrogancia de unos pocos.»

«Llevan las cicatrices tanto de la explotación material como del intento de imponer una idea sobre las ideas de otros. África necesita urgentemente superar las situaciones y los fenómenos de conflicto y enemistad que desgarran el tejido social y político de muchos países, alimentando la pobreza y la exclusión», indicó.

A los gobernantes también instó a anteponer «el bien común al interés particular» y aseguró que «la historia les dará la razón, incluso si algunos les son hostiles en el futuro inmediato».

Porque aseguró que «los déspotas y tiranos, tanto de cuerpo como de espíritu, buscan volver las almas pasivas y las pasiones tristes, propensas a la inercia, dóciles y sumisas al poder».

En un país donde crece el número de católicos, actualmente son el 48,5 % de la población, el papa afirmó que la Iglesia desea «ser la levadura en la masa y fomentar el crecimiento de un modelo justo de convivencia, libre de la esclavitud impuesta por élites con riquezas desmedidas y falsas alegrías». EFE

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