El papa confirma que viajará a Perú la primera quincena de noviembre

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Ciudad del Vaticano, 18 jun (EFE).- El papa León XIV viajará a Perú la primera quincena de noviembre con etapas en Chiclayo -la diócesis de la que fue obispo-, Lima, Piura y Pulcallpa, según le confirmó este jueves al presidente interino del país sudamericano, José María Balcázar, a quien recibió en audiencia en el Vaticano.

«Ha sido una magnífica y amistosa reunión (…) Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cuzco», dijo Balcázar a un pequeño grupo de medios a su salida del Vaticano.

Aunque el programa del viaje lo preparará el equipo del papa, el presidente interino explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le ha dicho, León XIV «quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva».

El papa León XIV tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió dos décadas y desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago (EE.UU.), obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

La confirmación de este viaje se produce cuando Perú está pendiente del cierre de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en las que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el aspirante de la izquierda Roberto Sánchez, cuyo partido ha convocado una gran marcha para el viernes en defensa del voto popular y en rechazo a una supuesta falta de transparencia de los organismos electorales del país.

Preguntado si la situación política del país puede afectar al viaje, Balcázar aseguró que el papa es consciente de la situación y, de hecho durante las conversaciones, León XIV ha deseado que el tránsito de las elecciones sea lo más ordenado posible, que no hay mayores conflictos y que el perdedor reconozca al ganador.

Además del viaje, el papa y el presidente peruano dialogaron de la inteligencia artificial y de migración.

No faltaron comentarios acerca de la gastronomía peruana y enumeraron los platos que más le gustan al pontífice: el cabrito, el «loche», el arroz con pato … «y todas esas cosas que a él le encantan como chiclayano que prácticamente es», dijo Balcázar.

La comitiva peruana obsequió a León XIV con una chalina de alpaca y un «king kong peruano», uno de los más icónicos dulces del país «que sabemos que le agrada mucho».

Tras la audiencia con el papa, Balcázar se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el titular para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher, con quienes trató asuntos como la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo y el compromiso en favor de la cohesión social.

También intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional con especial atención al fenómeno de la migración, la delincuencia organizada y las repercusiones de los conflictos.

«Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más», indicó el Vaticano en un boletín informativo. EFE

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