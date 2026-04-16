El papa desde Camerún: «El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos»

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Bamenda (Camerún), 16 abr (EFE).- León XIV cargó este jueves contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que «el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos», en un encuentro por la paz en Bamenda (noroeste de Camerún), una región en guerra civil desde hace una década.

«¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!», lamentó el pontífice en el encuentro celebrado en la Catedral de San José en Bamenda.

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha querido visitar hoy esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el Gobierno y que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados. EFE

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