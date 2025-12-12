El papa dice que la Iglesia es victima de los servicios de Inteligencia en varios países

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 12 dic (EFE).- El papa León XIV pidió este viernes que la información confidencial «no se utilice para intimidar, manipular, chantajear o desacreditar» a políticos, periodistas u otros actores de la sociedad civil y denunció que «en varios países, la Iglesia es víctima de servicios de inteligencia que actúan con malos fines coartando su libertad».

Así lo afirmó el pontífice de doble nacionalidad estadounidense y peruana al recibir a una delegación de lo servicios secretos italianos, a quienes indicó que «estos riesgos deben evaluarse siempre y exigen una alta moralidad tanto para quienes se preparan para asumir» este tipo de trabajo.

Alertó de que «la llegada de tecnologías nuevas y cada vez más avanzadas nos ofrece mayores oportunidades, pero al mismo tiempo nos expone a peligros constantes»

«El intercambio masivo y continuo de información nos exige ser vigilantes y críticos ante varios temas vitales: la distinción entre la verdad y las noticias falsas, la exposición indebida de la vida privada, la manipulación de los más vulnerables, la lógica del chantaje y la incitación al odio y la violencia», añadió.

Por otra parte, también les recordó que las actividades de seguridad «nunca pueden dejar de respetar la dignidad y los derechos de cada individuo».

«En determinadas circunstancias difíciles, cuando el bien común parece más necesario que todo lo demás, corremos el riesgo de olvidar este requisito ético y, por lo tanto, no siempre es fácil encontrar un equilibrio», dijo.

Destacó que «es necesario establecer límites, basados ​​en la dignidad de la persona, y permanecer alerta ante las tentaciones a las que un trabajo como el suyo lo expone» y asegurarse que «la protección de la seguridad nacional garantice siempre los derechos de las personas, su vida privada y familiar, la libertad de conciencia e información, y el derecho a un juicio justo».

Finalmente, les animó a continuar su trabajo «teniendo siempre presente el bien común, aprendiendo a evaluar con juicio y equilibrio las diferentes situaciones». EFE

ccg/sam/mr

(foto)