El papa dice que las víctimas civiles en las guerras «violan la moral y la ley»

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 1 feb (EFE).- El papa León XIV afirmó que las víctimas civiles en acciones armadas «violan abiertamente la moral y la ley» y pidió que se ponga fin a «esta intolerable injusticia», durante un llamamiento al final del rezo dominical del ángelus en la Plaza de San Pedro.

«Hoy se celebra en Italia el ‘Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo’. Esta iniciativa es lamentablemente oportuna: cada día se registran víctimas civiles en acciones armadas que violan abiertamente la moral y la ley», dijo el papa, asomado a su estudio del palacio pontificio ante miles de personas.

Y agregó: «Los muertos y heridos de ayer y de hoy serán verdaderamente honrados cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia».

Durante sus llamamientos dominicales, el pontífice estadounidense también compartió sus oraciones» por las numerosas víctimas del deslizamiento de tierra en una mina en Kivu del Norte, República Democrática del Congo».

Y también oró «por los fallecidos y por quienes sufren las tormentas que han azotado Portugal y el sur de Italia en los últimos días», sin olvidar a «la población de Mozambique, gravemente afectada por las inundaciones», que han provocado cientos de miles de desplazados desde octubre, según la ONU. EFE

ccg/llb

(foto)