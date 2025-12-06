The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El papa dice que los mártires de Chimbote (Perú) son una llamada a la unidad y a la misión

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Ciudad del Vaticano, 6 dic (EFE).- El papa León XIV, el primer pontífice de origen estadounidense y con nacionalidad peruana, afirmó que los mártires de Chimbote (Perú) pueden ser «una llamada a la unidad y la misión» para la Iglesia universal, en un mensaje con motivo del décimo aniversario de su beatificación.

El pontífice recordó que los sacerdotes Michał Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski y Alessandro Dordi «fueron asesinados por odio a la fe» tras decidir «permanecer donde desempeñaban su ministerio y en medio del rebaño como auténticos pastores»

León XIV, de origen estadounidense y con pasaporte peruano tras pasar más de 20 años en ese país como misionero y después como obispo de Chiclayo, señaló que los tres religiosos eran «claramente distintos», pues llevaban consigo «lenguas, culturas, formaciones, carismas, espiritualidades y modos de proceder diferentes», pero que en Perú «esa diversidad no generó distancia; al contrario, se volvió un aporte».

«Habiendo servido también en ese querido país, encuentro en ellos algo profundamente familiar para quien ha vivido la misión, y al mismo tiempo esencial para toda la Iglesia: la comunión que nace cuando historias tan distintas se dejan reunir por Cristo y en Cristo, de modo que lo que cada uno es y aporta —sin dejar de ser propio— termina confluyendo en un único testimonio del Evangelio para el bien y la edificación del pueblo de Dios», añadió.

Afirmó además que «la sangre de los mártires no se derramó al servicio de proyectos o ideas personales, sino como una única entrega de amor al Señor y a su pueblo», y llamó a «volver a Jesucristo como medida de nuestras opciones, de nuestras palabras y de nuestras prioridades».

León XIV invitó a las comunidades de Chimbote a que este aniversario sea «una ocasión para renovar la disponibilidad al apostolado», animándolas a «continuar hoy la misión por la que ellos dieron su vida, la de anunciar a Jesús con palabras y con obras, manteniendo la fe en medio de las dificultades, sirviendo con humildad a los más frágiles y manteniendo encendida la esperanza incluso cuando la realidad se vuelve ardua».

Dirigiéndose a los jóvenes del Perú, Polonia, Italia y «del mundo entero», el papa los exhortó: «Jóvenes, ¡no teman la llamada del Señor!».

También pidió al clero, «especialmente a los sacerdotes jóvenes», que consideren «la posibilidad de ofrecerse como fidei donum», u tipo de mision sacerdotal internacional, y alentó a los obispos a «sostener el ardor de los sacerdotes jóvenes y a socorrer a las Iglesias más necesitadas».

Los sacerdotes misioneros Michał Tomaszek y Zbigniew Strzałkowski, franciscanos polacos, y Alessandro Dordi, sacerdote diocesano italiano, fueron asesinados en 1991 por la organización terrorista Sendero Luminoso en la región de Áncash, Perú.

Tomaszek y Strzałkowski murieron el 9 de agosto en la localidad de Pariacoto, mientras que Dordi fue ejecutado el 25 de agosto en Santa, tras decidir permanecer junto a las comunidades donde ejercían su ministerio a pesar de las amenazas.EFE

csv/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR