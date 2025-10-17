The Swiss voice in the world since 1935

El papa dijó que «el perdón es esencial para la paz» al visitar velero de jóvenes en Ostia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 17 oct (EFE).- El papa León XIV se trasladó este viernes a Ostia, en el litoral de Roma, para saludar a los jóvenes que participaron en la iniciativa ‘Escuela de la Paz’, navegando durante ocho meses por el Mediterráneo, a quienes dijo que «el perdón es esencial para conseguir la paz»

«Este tipo de experiencia ofrece una visión extraordinaria de las alegrías y las dificultades de construir relaciones con personas de diferentes contextos y luego trabajar juntos hacia un objetivo común», elogió el papa que realizó su discurso dentro del velero.

Y agregó: «Puede que haya habido momentos de incomodidad y desánimo, pero es precisamente en esos momentos cuando logramos crecer y madurar en la comprensión de nosotros mismos y también de la otra persona».

Destacó que «trabajar por la paz requiere cierta madurez y altruismo para comprender las necesidades del otro y luego colaborar en la búsqueda de una solución que permita a todos prosperar».

«La paz: de hecho, solo cuando abandonamos los prejuicios, el rencor o la amargura y recibimos el perdón por nuestros errores, podemos primero recibir el don de la paz y luego compartirlo con los demás», subrayó.

A los jóvenes pidió que cuando regresen a sus hogares recuerden las lecciones aprendidas y las utilicen para promover el diálogo.

El ‘Bel Espoir’ es un buque escuela francés que ha navegado por el Mediterráneo desde marzo con cerca 200 jóvenes de diferentes países y religiones para promover la paz y el diálogo. El proyecto ‘MED25’ organizado por varias asociaciones, zarpó en marzo desde Tetuan y atracó en 30 puertos en estos ocho meses, conectando las cinco orillas del mar. EFE

ccg/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR