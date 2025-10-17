El papa dijó que «el perdón es esencial para la paz» al visitar velero de jóvenes en Ostia

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 17 oct (EFE).- El papa León XIV se trasladó este viernes a Ostia, en el litoral de Roma, para saludar a los jóvenes que participaron en la iniciativa ‘Escuela de la Paz’, navegando durante ocho meses por el Mediterráneo, a quienes dijo que «el perdón es esencial para conseguir la paz»

«Este tipo de experiencia ofrece una visión extraordinaria de las alegrías y las dificultades de construir relaciones con personas de diferentes contextos y luego trabajar juntos hacia un objetivo común», elogió el papa que realizó su discurso dentro del velero.

Y agregó: «Puede que haya habido momentos de incomodidad y desánimo, pero es precisamente en esos momentos cuando logramos crecer y madurar en la comprensión de nosotros mismos y también de la otra persona».

Destacó que «trabajar por la paz requiere cierta madurez y altruismo para comprender las necesidades del otro y luego colaborar en la búsqueda de una solución que permita a todos prosperar».

«La paz: de hecho, solo cuando abandonamos los prejuicios, el rencor o la amargura y recibimos el perdón por nuestros errores, podemos primero recibir el don de la paz y luego compartirlo con los demás», subrayó.

A los jóvenes pidió que cuando regresen a sus hogares recuerden las lecciones aprendidas y las utilicen para promover el diálogo.

El ‘Bel Espoir’ es un buque escuela francés que ha navegado por el Mediterráneo desde marzo con cerca 200 jóvenes de diferentes países y religiones para promover la paz y el diálogo. El proyecto ‘MED25’ organizado por varias asociaciones, zarpó en marzo desde Tetuan y atracó en 30 puertos en estos ocho meses, conectando las cinco orillas del mar. EFE

