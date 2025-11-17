El papa está informado del caso del obispo de Cádiz y probablemente aceptará la renuncia

Ciudad del Vaticano, 17 nov (EFE).- El papa está informado de la acusación del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, y probablemente aceptará la renuncia aunque no se ha comunicado la fecha de esta decisión, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, tras la reunión de este lunes con León XIV.

«Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha, ni el modo de la aceptación de la renuncia», dijo Argüello en declaraciones a los medios.

La cúpula de la CEE llegó este lunes al Vaticano antes de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y en medio de la polémica sobre la investigación al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Gétafe (Madrid). EFE

