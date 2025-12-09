El papa expresa a Zelenski su «urgente deseo» de que el diálogo lleve a una paz justa

Ciudad del Vaticano, 9 dic (EFE).- El papa León XIV reiteró este martes al presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, la necesidad de continuar el diálogo y renovó el «urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera» que ponga fin a la guerra con Rusia.

«Durante la cordial conversación, que se centró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera», informó la oficina de prensa de la Santa Sede. EFE

