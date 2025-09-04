The Swiss voice in the world since 1935

El papa expresa su pésame y su cercanía tras el accidente del Ascensor de Gloria en Lisbóa

Ciudad del Vaticano, 4 sep (EFE).- El papa León XIV expresó este jueves su pésame y su cercanía tras el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, en el que murieron 17 personas y se produjeron heridos de varias nacionalidades.

En un telegrama enviado al patriarca de Lisboa, Manuel Sousa Valerio, el papa pide que se transmita su pésame a las familias en duelo, así como su apoyo espiritual, mientras «implora al cielo la completa recuperación de los heridos y la fuerza de la esperanza cristiana para todos los que se han visto afectados por este desastre».

Asimismo, el pontífice «recuerda con especial gratitud a los que han trabajado en las operaciones de socorro y a todos, especialmente a los familiares de los fallecidos, les concede una confortante bendición apostólica».

El número de fallecidos en el accidente ascendió a 17, tras la muerte anoche de dos de los heridos, y en declaraciones a la prensa, una portavoz de la Protección Civil lusa rehusó dar detalles sobre los países de origen de los muertos.

El funicular, que descarriló este miércoles sobre las 18.00 hora local (16.00 hora GMT), fue creado en 1885 y conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

