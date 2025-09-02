El papa expresa su tristeza por «la devastación» del derrumbe en Sudán

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 2 sep (EFE).- El papa León XIV expresó este martes su profunda tristeza tras la «devastación» causada por el deslizamiento de tierra que sepultó una aldea en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, y que causó más de mil muertos

En un telegrama, el pontífice manifestó su «profunda tristeza» y transmitió a los afectados «su cercanía espiritual», al tiempo que animó «a las autoridades civiles y al personal de emergencias en sus continuos esfuerzos de socorro».

Ofreció sus oraciones «especialmente por el eterno descanso de los fallecidos, por quienes lloran su pérdida y por el rescate de las numerosas personas que aún siguen desaparecidas».

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado domingo en Tasrin, en la región de Jebel (monte) Marra, del estado de Darfur Central, y fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante los últimos días, según informó en un comunicado el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, en sus siglas en inglés), grupo armado que controla la zona.

El SLM/A indicó que «la información preliminar indica que todos los habitantes de la aldea (Tasrin), estimados en más de mil personas, perdieron la vida, con excepción de un solo sobreviviente».

Ante esta situación, el gobernador de Darfur, Minni Arko Minawi, pidió este martes «ayuda internacional urgente».

«Insto a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y a brindar apoyo y asistencia en este momento crítico», escribió Minawi en sus cuentas en las redes sociales. EFE

