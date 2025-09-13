The Swiss voice in the world since 1935

El papa facilita la inserción laboral de personas con discapacidad en el Vaticano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 13 sep (EFE).- El papa León XIV ha matizado la legislación vaticana para facilitar la contratación de trabajadores con discapacidad, aclarando que dicha condición no impide la idoneidad laboral, según informó este sábado la Santa Sede.

El pontífice ha autorizado a su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, introducir dos disposiciones a una ley que regula desde 2011 la contratación en el Vaticano y la Curia Romana.

El primer cambio especifica que «la inserción laboral de personas con discapacidad debe ser promovida con espíritu de acogida y, cuando sea necesario, adoptando medidas oportunas y específicas».

Porque, subraya, «la condición de discapacidad no impide la idoneidad para trabajar» en las instituciones de la Santa Sede.

Por otro lado también cambia la declaración de «estado de buena salud» en el reglamento general de la Curia Romana, por «idoneidad psico-física» tanto para oficiales como clérigos o laicos.

El pontífice estadounidense ha dispuesto que estos cambios entren en vigor de forma inmediata.

Desde su elección el pasado mayo, el papa León XIV enseguida ha declarado una atención especial al mundo laboral y, de hecho, eligió su nombre pontificio como heredero de León XIII (1878-1903), el papa de la Revolución Industrial que afrontó por primera vez la cuestión social de los trabajadores en su encíclica ‘Rerum novarum’ (1891). EFE

gsm/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR