El papa inauguró ‘Borgo Laudato si’, proyecto ecologista del Vaticano en Castel Gandolfo

Ciudad del Vaticano, 5 sep (EFE).- El papa León XIV inauguró este viernes el ‘Borgo Laudato si’, en los jardines de la residencia pontificia de Castel Gandolfo, un lugar paradisíaco con estanques, plantas y flores y animales destinados a ser un proyecto de educación en ecología integral, economía circular y sostenibilidad ambiental, pero también una nueva atracción turística.

El papa estadounidense, que ya eligió este lugar para sus vacaciones, recorrió en un carrito de golf este viernes varios rincones de las 55 hectáreas de las antiguas Villas Pontificias formadas por terrenos agrícolas, jardines, granjas, invernaderos y escuelas de formación, pudo dar de comer a los peces y conocer a algunos de los animales que estarán en este lugar como caballos o terneros.

Posteriormente, en el gran invernadero, construido a semejanza de los brazos de columnas de la plaza de San Pedro, celebró una liturgia de la palabra ante decenas de invitados y en su homilía aseveró que cuidar la creación «representa una verdadera vocación para todo ser humano, un compromiso que debe realizarse dentro de la propia creación, sin olvidar nunca que somos criaturas entre las criaturas y no creadores».

«El ‘Borgo Laudato si’, que inauguramos hoy, es una de las iniciativas de la Iglesia encaminadas a hacer realidad esta vocación de ser custodios de la obra de Dios, una tarea exigente, pero hermosa y fascinante, que constituye un aspecto fundamental de la experiencia cristiana», añadió.

Recordó que este lugar «es una semilla de esperanza, que el papa Francisco nos ha dejado como legado, una semilla que puede dar frutos de justicia y paz», ya que fue el pontífice argentino quien quiso este proyecto inspirado en su encíclica ‘Laudato si’ (Alabado seas) sobre la defensa de la Creación.

«Lo que vemos hoy es una síntesis de extraordinaria belleza, donde la espiritualidad, la naturaleza, la historia, el arte, el trabajo y la tecnología conviven en armonía», describió.

Además de la Curia romana, los empleados y colaboradores de la naciente empresa, estuvo presente Andrea Bocelli que interpretó la canción final de “Dolce sentire” junto a su hijo Matteo.

Los turistas podrán visitar así el Jardín de la Virgencita, la Avenida de las Rosas, uno de los paseos más sugestivos de los jardines, donde se encuentran diversas variedades de rosas y majestuosos cipreses, o la Avenida de las Encinas, la terraza principal y llegar al Parque Antiguo, donde aún se conservan restos arqueológicos de la época del Palacio de Domiciano, incluido un teatro.

También se podrá visitar el llamado Jardín de los Espejos, que toma su nombre precisamente de los estanques de agua rectangulares donde florecen abundantemente los nenúfares, y la granja vaticana, las áreas agrícolas y el antiguo olivar, con más de 1.000 árboles y la viña biodinámica.

El proyecto que estará completado a principios de 2026, el Vaticano asegura que el proyecto se completó sin afectar las arcas del Vaticano, gracias a donaciones privadas.

Además se ofrecerán cursos de jardinería y restauración para personas vulnerables, migrantes y refugiados, mujeres rescatadas de la trata, personas con discapacidad y expresos, quienes así se prepararán para el empleo. Los cursos son organizados por el Centro de Educación Superior Laudato si’.

El Vaticano espera la visita de 250.000 personas cada año y los visitantes también tendrán acceso a una tienda donde podrán adquirir productos locales, desde quesos hasta helados artesanales y, algún día, un vino producido con los exclusivos viñedos. EFE

