El papa insta a acabar con la violencia antisemita tras la «masacre terrorista» en Sídney

Ciudad del Vaticano, 15 dic (EFE).- El papa León XIV instó este lunes a acabar con la violencia antisemita en relación a la «masacre terrorista» ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía, que causó al menos 16 fallecidos.

«Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y de la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía», afirmó en una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.

Y añadió: «¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones».

El ataque, que se produjo en un parque cercano a una popular playa de Sídney durante un acto de celebración de la comunidad judía, dejó 14 muertos en el lugar, incluido uno de los agresores, y otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital.

Además, al menos 42 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico.

«Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de fe y de esperanza; mientras los contemplamos en nuestros hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad», concluyó el papa. EFE

