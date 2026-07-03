El papa insta a la «moderación» en el debate público en Estados Unidos

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El papa León XIV llamó el viernes a la «moderación» en el debate público en Estados Unidos y al «respeto de las opiniones ajenas», en un discurso pronunciado en vísperas del 250º aniversario de la independencia del país.

Sin mencionar al presidente estadounidense Donald Trump, el pontífice, nacido en Chicago, instó a sus compatriotas a buscar «puntos en común» y a fomentar la «unidad», al tiempo que destacó cómo las «sucesivas olas de inmigrantes» han «forjado el futuro del país».

El mensaje en video, retransmitido en el National Constitution Center de Filadelfia, pareció contener varias alusiones al estilo polarizador de Trump.

León XIV y Trump han chocado en repetidas ocasiones en los últimos meses por las críticas del papa a la dura política migratoria estadounidense y a la guerra contra Irán.

Trump llegó a a calificar al pontífice de «débil» frente a la delincuencia y de «terrible» en política exterior.

Por su parte, el papa afirmó que «no tiene miedo» de Trump.

En su discurso, León XIV pidió «un debate público marcado por la moderación, el respeto de las opiniones ajenas y un esfuerzo constante por encontrar puntos en común».

Asimismo, expresó su deseo de que el 250º aniversario de la Declaración de Independencia sirva como ocasión para una «solemne renovación del compromiso» con los ideales fundacionales de Estados Unidos.

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