El papa insta a universidades de Latinoamérica formar «inteligencias con sentido crítico»

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 31 oct (EFE).- El papa instó este viernes a las universidades católicas a formar «inteligencias con sentido crítico» y «ciudadanos comprometidos con el bien común», durante una audiencia en el Vaticano con representantes de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).

«La propuesta de la educación superior católica no es otra que buscar el desarrollo integral de la persona humana, formando inteligencias con sentido crítico, corazones creyentes y ciudadanos comprometidos con el bien común», afirmó el pontífice en el encuentro celebrado en el Palacio Apostólico con motivo del Jubileo del Mundo Educativo.

León XIV destacó el valor de las más de cien instituciones agrupadas en ODUCAL, que contribuyen «al progreso de la educación superior católica y al servir a la sociedad, creando espacios de encuentro entre fe y cultura».

«La universidad católica, —como afirmó el papa Francisco—, sigue siendo uno de los mejores instrumentos que la Iglesia ofrece a nuestra época», añadió el pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana.

En su discurso, el pontífice destacó el papel histórico de la Iglesia en la creación y desarrollo de las primeras universidades del continente, como las de Santo Domingo, San Marcos de Lima y México.

León XIV recordó las palabras del papa Juan Pablo II en su constitución apostólica ‘Ex Corde Ecclesiae’ sobre la identidad y misión de las universidades católicas a nivel mundial y recordó que estas nacieron en el seno de la Iglesia como «un centro de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad».

ODUCAL, creada en 1957, reúne a universidades y centros de educación superior de toda América Latina y el Caribe con el objetivo de fomentar la cooperación académica y la investigación en el ámbito educativo. EFE

