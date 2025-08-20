The Swiss voice in the world since 1935

El papa invitó a una jornada de oración y ayuno el 22 de agosto para pedir la paz

Ciudad del Vaticano, 20 ago (EFE).- El papa León XIV invitó a los fieles a una jornada de oración y ayuno para pedir la paz el 22 de agosto, en ocasión de la festividad de Santa María Reina, durante un llamamiento en la audiencia general de este miércoles que celebró en el aula Pablo VI ante varios miles de personas.

«Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración», dijo el pontífice estadounidense.

Y agregó: «Para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso».

«María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz», concluyó.

Durante la audiencia, también en los saludos a los peregrinos polacos, instó a que en las intenciones de oración se rece «por el don de la paz, desarmada y desarmante en todo el mundo y en especial en Ucrania u Oriente Medio».

También aseguró que «sin el perdón no habrá nunca paz», en otro saludo a los fieles de lengua portuguesa. EFE

