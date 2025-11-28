El papa lamenta desde Estambul que se considere a Jesús un mero «personaje histórico»

Estambul (Turquía), 28 nov (EFE).- El papa León XIV lamentó este viernes que en la cultura actual, incluso entre algunos creyentes, se considere a Jesús un mero personaje histórico y no Dios, en su discurso en la catedral del Santo Espíritu Santo en Estambul, en Turquía, ante los religiosos y religiosas del país.

El pontífice estadounidense y peruano llegó este jueves a Turquía para su primer viaje internacional y después de las visitas protocolares y la reunión con el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, en Ankara, se trasladó a la ciudad a orillas del Bósforo para continuar su agenda.

En la catedral encontró a los religiosos que representan la pequeña comunidad católica, cerca el 0,04 % de la población, unos 33.000, según las estadísticas del Vaticano, en un lugar que fue el centro del cristianismo y donde sólo hace cien años había más de dos millones de fieles.

En la entrada de la catedral, varias decenas de fieles católicos, muchos migrantes y una delegación del seminario Redentoris Mater de Dallas en Estados Unidos que se encontraban en la ciudad de peregrinación, llegaron para poder saludar al papa.

Por ello, León XIV los recordó que «esta lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia» pues «en efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social».

«La Iglesia que vive en Turquía es una pequeña comunidad que, no obstante, permanece fecunda como semilla y levadura del Reino. Por eso, los animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios», agregó.

Recordando el motivo de su viaje a Turquía, participar en la conmemoración del Concilio de Nicea, la primera reunión de la cristiandad, donde se pusieron las bases dogmáticas del cristianismo como la divinidad de Jesús, el papa alertó de un “regreso del arrianismo, presente en la cultura actual y a veces hasta en los propios creyentes».

El arrianismo era la postura defendida por Arrio de Alejandría en el Concilio de Nicea y que no consideraba que Jesús fuera Dios.

El papa lamentó que se vea a Jesús «con admiración humana, incluso aún con espíritu religioso, pero sin considerarlo realmente como el Dios vivo y verdadero presente entre nosotros».

«Su ser Dios, Señor de la historia, viene de esta manera oscurecido y nos limitamos a considerarlo un personaje histórico, un maestro sabio, un profeta que ha luchado por la justicia, pero nada más. Nicea nos lo recuerda: Cristo Jesús no es un personaje del pasado, es el Hijo de Dios presente entre nosotros que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido», subrayó.

La catedral inaugurada en 1846 alberga las reliquias de santos, entre ellos San Pedro y San Lino, los dos primeros papas. Cuatro papas ya han visitado esta basílica: San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco.

En el patio se encuentra una estatua del papa Benedicto XV, en memoria de su compromiso durante la Primera Guerra Mundial con las víctimas turcas y los armenios cristianos.

A la pequeña comunidad católica de Turquía invitó sobre todo a acompañar a los jóvenes y también a cultivar el diálogo ecuménico e interreligioso, la transmisión de la fe a la población local, y el servicio pastoral a los migrantes y refugiados.

«La presencia tan significativa de los migrantes y refugiados en este país, en efecto, supone para la Iglesia el desafío de acoger y servir a aquellos que se encuentran entre los más vulnerables», invitó el papa y destacó que la Iglesia en Turquía «está formada por extranjeros y, de hecho, muchos de ustedes —sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral— proceden de otras tierras». EFE

