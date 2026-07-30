El papa León dice que ama a EEUU, pero que primero es papa, después estadounidense

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León XIV siente un «gran amor» por Estados Unidos y lo que representa, pero se ve más como el papa que «de casualidad es estadounidense», declaró el pontífice nacido en Chicago en una entrevista con la red NBC.

León, el primer pontífice estadounidense, habló la noche del miércoles con la televisión al margen de un evento de oración y música en Castel Gandolfo, la residencia papal de verano, con la presencia del tenor italiano Andrea Bocelli.

«Me considero más como el papa que de casualidad es estadounidense. No es minimizar lo que significa ser estadounidense», declaró el líder de los católicos al ser consultado sobre la importancia que tiene para él su nacionalidad.

«Siento un gran amor por Estados Unidos pero entiendo que mi misión tiene una dimensión muy importante, que es ser pastor de una iglesia universal y tener una voz y una oportunidad de hablar a la gente de todo el mundo», agregó León, quien pasó casi dos décadas como misionero en Perú y adoptó también la nacionalidad peruana.

Al ser consultado sobre qué es lo que ama de Estados Unidos, el prelado, de 70 años, respondió: «Tantas cosas».

«De cierta manera, si hablamos de principios, lo que representa Estados Unidos, el sentido de libertad, el sentido de oportunidad, el sentido de haber acogido durante generaciones a gente de todo el mundo para ser parte» del país, detalló León.

Señaló que sus abuelos eran migrantes y que del lado de su familia materna había «a la vez ancestros esclavos y otros que fueron dueños de esclavos».

Al igual que su antecesor, Francisco, León ha defendido a los migrantes y ha calificado como «inhumano» su trato bajo el gobierno de Donald Trump.

El 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, León visitó la isla italiana de Lampedusa, un punto de entrada a Europa para quienes atraviesan el Mediterráneo desde África, donde clamó por tolerancia y protección para los migrantes vulnerables, muchos de los cuales mueren en la travesía.

León dijo en la entrevista que no tiene planes de viajar a Estados Unidos, pero que espera hacerlo «pronto».

El evento del miércoles en los jardines de Castel Gandolfo fue parte de las celebraciones por el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

El tenor Bocelli, acompañado por cantantes de jóvenes de alrededor del mundo, cantó varias obras, incluyendo el himno «Panis Angelicus».

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