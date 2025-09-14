The Swiss voice in the world since 1935

El papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano

Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.

«Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy», dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.

«Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración», añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.

El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.

