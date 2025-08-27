El papa León XIV crea una nueva diócesis en la República Dominicana, la Stella Maris

Santo Domingo, 27 ago (EFE).- El papa León XIV creó la Diócesis de Stella Maris, con los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, que anteriormente formaban parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y designó como su primer obispo al sacerdote Manuel Ruiz.

La sede de la diócesis será el municipio Santo Domingo Este y la catedral, la Parroquia Stella Maris, de acuerdo con un comunicado del departamento de prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Respecto al sacerdote Manuel Ruiz, la información precisó que nació el 27 de agosto de 1965, en Los Haitises, Bayaguana. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA).

Ruiz, ordenado sacerdote el 10 julio 1993, posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Sevilla, España.

Ha sido profesor en la Pucmm, la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y formador en el SPSTA.

Fue enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia católica, cofundador de Radio María de la Altagracia (Santo Domingo), director de Televida canal 41, así como de las emisoras Radio ABC y Vida FM.

Fundó los proyectos Movearte, movimiento de evangelización a través del arte; Politécnico Movearte, donde el modelo educativo está centrado en el arte y la diversión; Posada de Belén, casa de acogida para mujeres en peligro de aborto; Vida sobre el Ozama, iniciativa que buscaba transformar la vida de las comunidades de la ribera del río Ozama, entre otros.

En la actualidad, es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano, delegado de la CED ante el Consejo Económico y Social (CES), y director del proyecto «Hogar Vida y Esperanza», dedicado a niños abandonados y con discapacidad.EFE

mf