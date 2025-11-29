El papa León XIV entró en la Mezquita Azul de Estambul, pero no rezó

Estambul (Turquía), 29 nov (EFE).- El papa León XIV entró este sábado por primera vez en su pontificado en una mezquita, al visitar la de Sultan Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo para orar, como sí hicieron sus predecesores, durante el tercer día de visita a Turquía.

El muezzin de la mezquita, Askin Musa Tunca, que acompañó a León XIV, explicó a los medios que al inicio le dijeron que el papa iba a rezar aquí, pero que cuando le preguntó si quería tener un «momento de alabanza», el papa le dijo que «no, que solo quería visitarla».

El pontífice estadounidense y peruano estuvo acompañado por Ali Erbas, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) y se convierte así en el cuarto papa que entra en una mezquita, y el tercero en esta de Sultan Ahmed, donde también estuvieron Benedicto XVI y el papa Francisco. EFE

