El papa León XIV lamenta que la ONU haya perdido capacidad para el multilaterallismo

1 minuto

Lima, 14 sep (EFE).- El papa León XIV señaló, como parte de la primera entrevista concedida desde el inicio de su pontificado, que «desafortunadamente, parece reconocerse en general que las Naciones Unidas, al menos en este momento, han perdido su capacidad para el multilateralismo», en momentos de crisis mundial que requiere del diálogo.

En un extacto publicado este domingo por el diario peruano El Comercio de la entrevista realizada por la periodista Elise Ann Allen, corresponsal del medio católico Crux, para su libro ‘León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI’, León XIV conversó de sus primeros meses como líder de la Iglesia católica y el momento de polarización que se vive en el mundo.

«Vivimos en tiempos en los que la polarización parece ser una de las palabras del día, pero no está ayudando a nadie», advirtió el pontífice en el extracto de la entrevista publicado en Lima con motivo de su aniversario, en el que cumple 70 años. EFE

