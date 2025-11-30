El papa León XIV pide a su llegada a Líbano «anteponer la paz a todo lo demás»

Beirut, 30 nov (EFE).- El papa León XIV pidió el domingo «anteponer la paz a todo lo demás» y ser «artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas» en su primer discurso ante las autoridades del Líbano, a donde llegó tras visitar Turquía.

«Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que ‘paz’ es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en constante construcción», dijo el pontífice.EFE

