El papa León XIV pide un «diálogo urgente» entre Pakistán y Afganistán tras sus combates

Ciudad del Vaticano, 1 mar (EFE).- El papa León XIV ha animado a emprender un «diálogo urgente» entre Pakistán y Afganistán para evitar una escalada bélica mayor entre ambos países, tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico vaticano.

«En estos días llegan noticias preocupantes de choques entre Pakistán y Afganistán. Elevo mi súplica para un regreso urgente al diálogo», dijo el pontífice estadounidense ante cientos de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Sus palabras se producen tras la «guerra abierta» declarada formalmente por Pakistán hace unos días, parte de una espiral de hostilidades iniciada el pasado 22 de febrero.

El detonante fue un bombardeo paquistaní en la provincia afgana de Nangarhar que masacró a 17 civiles, desencadenando una ofensiva de represalia por parte del régimen talibán en territorio paquistaní.

Desde entonces, ambos países libran un cruce de artillería pesada envuelto en una intensa guerra de propaganda.

El papa León XIV pidió a los fieles rezar por la paz al concluir su intervención, en la que también llamó a frenar la «espiral» de violencia en Irán y Oriente Medio.

«Recemos juntos para que la concordia prevalezca sobre todos los conflictos del mundo. Solo la paz, don de Dios, puede sanar las heridas entre pueblos», terminó. EFE

