El papa León XIV podría visitar España «relativamente pronto»

Ciudad del Vaticano, 17 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, se mostró hoy esperanzado de que el papa León XIV visite España «quizás relativamente pronto».

«Hemos invitado al papa León XIV a visitar España. Y podemos decir que, lógicamente, no podemos confirmar una visita porque es la Santa Sede la que anuncia sus viajes, pero salimos esperanzados de que esta visita pueda realizarse a España, quizás relativamente pronto», dijo Argüello a los medios, tras la reunión que la cúpula de la CEE mantuvo este lunes con el pontífice.

La Comisión Ejecutiva de la CEE fue recibida hoy en audiencia por el papa y también mantuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolín. EFE

