El papa León XIV recibe al presidente de Israel en el Vaticano

Ciudad del Vaticano, 4 sep (EFE).- El papa León XIV ha recibido este jueves en una audiencia en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, que también se reunirá con el secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, para abordar la situación en Gaza, entre otras cuestiones.

Tras la audiencia con el pontífice, el mandatario israelí, que llegó poco antes de las 10.00 hora local (09.00 GMT) al Vaticano, rodeado de unas grandes medidas de seguridad, visitará la Biblioteca y el Archivo del Vaticano, y por la tarde regresará a Israel.

Herzog abordará en el Vaticano la lucha contra el antisemitismo y de los «esfuerzos para lograr la liberación» de los rehenes de Hamás, según informó este martes un comunicado de la Presidencia israelí.

Tras conocerse que el presidente iba a ser recibido por el papa solo dos días antes de la audiencia, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó que «es una práctica habitual de la Santa Sede aceptar las solicitudes de audiencia dirigidas al Pontífice por parte de jefes de Estado y de Gobierno, pero no invitarles».

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso «inmediato» de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo islamista Hamás.

La visita del mandatario israelí ha provocado una gran concentración de turistas en los alrededores de la plaza de San Pedro, ya que han sido cerrados los principales accesos a la plaza de San Pedro debido a las medidas de seguridad. EFE

