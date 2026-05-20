El papa León XIV recibe la «acreditación» para su viaje a España

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Roma, 20 may (EFE).- El papa León XIV recibió este miércoles «la acreditación» para su viaje a España del 6 al 12 de junio de 2026 de manos de una delegación de los organizadores, un gesto simbólico que se produjo durante un saludo al final de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

Para todos los que participarán en este viaje, que incluirá las etapas de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se necesitará una acreditación para asistir a los actos y el papa hoy recibió la suya con «acceso total».

Un acto simbólico por parte de la organización que también regaló al pontífice estadounidense, los artículos del «merchandising» oficial, cuyo lema oficial es ‘Alzad la mirada’, que incluye camisetas, tazas, gorras, pulseras y otros artículos cuya venta ayudará a sufragar parte de los gastos del viaje.

Además de estos artículos también recibió algunos rosarios realizados por las Carmelitas Descalzas de la Fundación Comtemplare.

Hasta el 19 de mayo de 2026 se han inscrito alrededor de 500.000 personas para los actos masivos del viaje, entre ellas 260.000 para la misa en Cibeles y 160.000 para la vigilia juvenil en Madrid.

Asimismo, cerca de 3.500 periodistas se han acreditado para seguir los actos y habrá unos 20.000 voluntarios, según datos proporcionados por los organizadores. EFE

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