El papa León XIV recibirá el lunes en audiencia al presidente de Brasil, Lula da Silva

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El papa León XIV recibirá el lunes en audiencia al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que será la primera reunión entre ambos, confirmó este sábado la oficina de prensa del Vaticano.

La reunión se celebrará en el palacio apostólico a las 8.30 horas (6.30 GMT) y después el mandatario brasileño también mantendrá un encuentro en la secretaria de Estado.

Será el primer encuentro con el papa estadounidense y peruano ya que Lula asistió al funeral de Francisco pero no estuvo en la misa de inicio de pontificado de León XIV, el 18 de mayo, en la que participó el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin.

Lula llega a Roma para inaugurar el secretariado de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa que presentó en el marco del G20 y que será operativo en la sede de la FAO.

Asimismo participará este lunes en la apertura del Foro Mundial de Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El diplomático Saulo Arantes Ceolin, del departamento de seguridad alimentaria de la Cancillería brasileña, dijo que Lula se propone aprovechar esa oportunidad para fortalecer la estructura de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, que Brasil presentó a fines del año pasado, en el marco de su presidencia del G20.

Se desconoce por el momento si Lula mantendrá reuniones con mandatarios italianos durante su viaje a Roma. EFE

ccg/amg