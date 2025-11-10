El papa León XIV se reunirá con figuras del cine como Cate Blanchett, Bellucci o Spike Lee

Ciudad del Vaticano, 10 nov (EFE).- El papa León XIV recibirá el próximo sábado en audiencia a destacadas figuras del mundo del cine, entre ellas Cate Blanchett, Monica Bellucci, Spike Lee o el español Albert Serra, para explorar «las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la Iglesia», informó este lunes el Vaticano.

El encuentro, que se celebrará en el Palacio Apostólico del Vaticano, busca estrechar los lazos entre la Iglesia católica y la industria cinematográfica en el marco del año jubilar.

El pontífice desea «profundizar el diálogo con el mundo del cine» y reflexionar sobre el papel del arte en la promoción de los valores humanos, aseguró el Dicasterio para la Cultura y la Educación en un comunicado.

El Vaticano confirmó la asistencia de reconocidos cineastas como Gianni Amelio, Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, George Miller, Gaspar Noé, Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant o Emir Kusturica, así como de intérpretes de proyección internacional como Cate Blanchett, Sergio Castellitto, Maria Grazia Cucinotta y Stefania Sandrelli.

La cita está promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación y los Museos Vaticanos, y da continuidad a otros encuentros dedicados a las artes, como los celebrados sobre Artes Figurativas (junio de 2023) y sobre Humor (junio de 2024).

Con esta audiencia, agregó el Vaticano, el papa León XIV refuerza el acercamiento de la Iglesia a las expresiones culturales contemporáneas y reafirma su interés por el diálogo entre la fe y la creatividad artística.

El evento retoma el espíritu del Jubileo de los Artistas y del Mundo de la Cultura celebrado en febrero, cuando el papa Francisco tenía previsto visitar los estudios de Cinecittà y reunirse con más de 700 artistas, aunque finalmente no pudo hacerlo debido a una bronquitis que lo obligó a estar hospitalizado. EFE

