El papa León XIV viajará a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre

Ciudad del Vaticano, 7 oct (EFE).- El primer viaje internacional del papa León XIV será a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

La primera etapa de este viaje comenzará con una peregrinación a Iznik con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, donde permanecerá hasta el 30, y posteriormente se trasladará a Líbano hasta el 2 de diciembre.

El Vaticano informó de que el programa detallado del viaje se dará a conocer en un segundo momento.

Nicea, hoy la ciudad de Iznik, a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, convocado por el emperador Constantino I.

Este viaje había estado programado por Francisco para mayo pero el pontífice argentino falleció en abril a los 88 años.

El viaje a Líbano había sido otro de los sueños de Francisco, pero siempre se aplazó por la situación política en el país.

Francisco visitó Turquía en 2014, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que el último papa que visitó Líbano fue Benedicto XVI, en septiembre de 2012. EFE

ccg/ah