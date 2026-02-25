El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, anuncia el Vaticano

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 25 feb (EFE).- El papa León XIV realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, ha confirmado este miércoles la Santa Sede, sin especificar todavía las etapas del mismo.

«Acogiendo la invitación del Jefe de Estado y de las Autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo», asegura un comunicado del portavoz vaticano, Matteo Bruni. EFE

