El papa León XIV visitará Perú este año, anuncia el canciller peruano

2 minutos

Lima, 2 feb (EFE).- El papa León XIV visitará Perú durante este año tras haber sido invitado oficialmente por las autoridades del gobierno de transición que preside José Jerí, afirmó el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

«La invitación oficial ya se ha hecho», señaló De Zela en declaraciones publicadas este lunes por el diario El Comercio, en las que indicó que el Vaticano ha informado «que el Papa sí quiere venir al Perú».

«Sí, tiene decidido venir a nuestro país, con lo cual estamos muy felices. Lo que no está decidido aún es la fecha. Los planes que existen y eso sí nos han adelantado, son que va a venir este año», indicó.

De Zela reconoció, además, que las informaciones preliminares indican que la visita puede concretarse durante los últimos meses de este año, una vez que haya asumido el nuevo gobierno que será elegido en los comicios generales de abril próximo.

El canciller también remarcó que León XIV llegará «en su calidad de jefe de Estado del Vaticano, además de líder espiritual».

«Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga. Si por nosotros fuera, que venga mañana, pero él tiene una serie de obligaciones que se lo impiden, pero esperemos que sea lo más rápido posible», dijo.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas de sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera «el papa peruano» tras llegado a ejercer de obispo de Chiclayo.

El sábado pasado, León XIV inauguró un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, en un gesto que subrayó su relación y la de la Santa Sede con Perú.

La decisión «renueva los profundos lazos de fe y amistad que unen al Perú, un país tan querido para mí, con la Santa Sede», dijo el pontífice.

En la ceremonia participó el embajador de Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce Sandoval, quien agradeció al papa «esta nueva muestra de cariño» y le dijo que todos sus compatriotas lo esperan «muy pronto en Perú».

El pontífice también almorzó el pasado jueves por sorpresa con los obispos de Perú que se encontraban en Roma, en un gesto que fue definido de «cercanía y comunión» por la Conferencia Episcopal Peruana, de la que formó parte cuando fue obispo.

Los obispos peruanos llegaron a Roma para la visita ad limina, que realizan las conferencias episcopales cada cinco años al papa, y en este caso se programó del 26 al 31 de enero pasado. EFE

dub/fgg/psh