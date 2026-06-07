El papa León XVI ofició una misa ante más de un millón de fieles en Madrid

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Más de un millón de personas inundaron las calles del centro de Madrid este domingo para asistir a una misa oficiada por el papa León XIV, quien llamó a renovar la fe católica en su segunda jornada en España.

Llegados desde muy temprano, los fieles desbordaron la emblemática plaza de Cibeles en el corazón de la capital española.

«He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy», afirmó León XIV.

Primer papa que visita España desde 2011, León XIV estará siete días en este bastión tradicional del catolicismo en Europa pero donde la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en los últimos años.

En los setenta, un 90% de españoles se identificaban como católicos, pero en mayo pasado eran 56,1%, según la institución pública Centro de Investigaciones Sociológicas, informó la radio y TV públicas españolas (RTVE).

Según los organizadores, 1,5 millones de personas abarrotaron las calles.

– Antonio Banderas y el papa –

«Tenemos que ser todos hermanos, todos unidos», dijo a la AFP Edison Castrillón Parra, un colombiano de 39 años que vive en Madrid.

Nico Aldeanueva, un hombre de 28 años que se encontraba de visita desde la ciudad estadounidense de Filadelfia, estimó que el papa es «una fuerza muy unificadora en un momento en el que tenemos divisiones en tantos frentes diferentes».

El rey Felipe VI y la reina Letizia se unieron a los fieles en la misa.

Tras la ceremonia, que implicó un enorme dispositivo logístico y de seguridad, León XIV encabezó la procesión del Corpus Christi, entre miles de claveles amarillos y blancos, los colores de la bandera del Vaticano.

El papa, de 70 años y nacionalidad estadounidense y peruana, encabezó más tarde un evento con representantes del mundo de la cultura, la economía y el deporte, en un estadio ante miles de personas.

El encuentro buscaba fomentar el diálogo entre la fe y la sociedad civil, y contó con actos culturales como una muy aplaudida representación del cuerpo de baile de flamenco de la bailaora Sara Baras.

La estrella española de Hollywood Antonio Banderas, devoto participante en las procesiones de Semana Santa en su ciudad natal de Málaga, destacó el papel del arte en el cultivo de la fe.

«En un mundo que corre, que se fragmenta, que a veces se simplifica en exceso, el arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés», dijo Banderas.

– «Una humanidad nueva» –

El sábado, medio millón de personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron en las zonas aledañas al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid para una vigilia de oración junto al papa, quien les pidió ser la «chispa de una humanidad nueva».

Antes, en el Palacio Real, el pontífice llamó a poner fin a las «narrativas divisivas y polarizantes» y a las «simplificaciones estériles» en la primera jornada de su visita a España, centrada en la migración, un tema que ha polarizado el debate.

En el vuelo hacia Madrid, el pontífice de 70 años abordó los abusos sexuales en la Iglesia.

«Los abusos son una llaga todavía abierta», dijo el papa, quien debe reunirse el lunes con víctimas de abusos sexuales, si bien asociaciones de afectados han criticado no haber sido incluidas en el encuentro.

«No haber sido invitados es un golpe», indicó el domingo a la AFP Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.

León XIV se desplazará el martes a Barcelona, donde al día siguiente oficiará una misa en la Sagrada Familia, convertida desde hace unos meses en la iglesia más alta del mundo.

El papa finalizará su visita el jueves y viernes en las islas Canarias, principal puerta de entrada a España de migrantes irregulares, donde hará un homenaje a los miles de ellos que han muerto en la peligrosa travesía por el Atlántico.

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