El papa llega a Argelia: «Tenemos que ser siempre puentes de paz y reconciliación»

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A bordo del avión papal, 13 abr (EFE).- El papa León XIV afirmó este lunes que el viaje a Argelia que acaba de empezar es «una bendición» porque será importante para el diálogo interreligioso y porque «hay que ser siempre puentes para construir la paz y la reconciliación»

Explicó que este viaje, que le llevará también a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, «es un viaje importante» y que era el primero que quería hacer, también para visitar la tierra de San Agustín, ya que el pontífice pertenece a la orden de los agustinos.

«San Agustín ofrece un puente muy importante para el diálogo interreligioso porque es muy amado en su tierra. Hoy para mi es una bendición, también para la Iglesia y el mundo porque tenemos que ser siempre puentes para construir la paz y la reconciliación», explicó durante el vuelo.

El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, recibió personalmente al pontífice en el aeropuerto internacional de Argel, en una visita histórica para este país musulmán, y cuna de San Agustín, que acoge por primera vez a un pontífice.

León XIV comenzará su visita en la capital argelina en el Memorial de los Mártires, el icónico monumento que honra a quienes murieron en la guerra de la independencia de la colonización francesa, antes de acudir al palacio presidencial de la capital para mantener un encuentro con el presidente.

Hacia el mediodía, el papa se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el centro de conferencias de la Gran Mezquita de Argel, un acto presidido por Tebún.

Sobre las 15:15 hora local (14.15 GMT) visitará la Gran Mezquita de la capital, la más grande de África, como gesto para promover el diálogo interreligioso.

Fuera de las cámaras, el papa mantendrá un encuentro privado con las Agustinas Misioneras a las que pertenecían las dos hermanas españolas, Caridad y Esther, que fueron asesinadas en 1994 durante la guerra civil entre radicales islamistas y el Gobierno en el popular barrio de la capital argelina Bab El Oued.

El papa terminará su agenda por la tarde en la capital con la minoritaria comunidad cristiana de Argelia en la Basílica de Nuestra Señora de África.

El martes 14 de abril, la agenda papal continuará con un viaje a Annaba, la antigua ciudad de Hipona, donde murió San Agustín, inspirador de la orden a la que pertenece el primer papa agustino de la historia. EFE

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