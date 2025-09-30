El papa mantiene ofrenda a la Inmaculada en Plaza de España y la Misa del Gallo a las diez

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 30 sep (EFE).- El papa León XIV mantendrá la tradición de acudir a la Plaza de España el 8 de diciembre para venerar a la Inmaculada y celebrará la Misa del Gallo del 24 de diciembre a las 22.00 horas mientras que su predecesor Francisco la había adelantado a las 19.30 horas, según el calendario de las celebraciones del pontífice que se publicó este martes.

La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas Pontificias anunció los eventos en los que participará el papa de noviembre a enero y entre los que también estará la misa de difuntos del 3 de noviembre en la que se pedirá por el papa Francisco y los cardenales y obispos fallecidos durante el año.

El 1 de noviembre se proclamará Doctor de la Iglesia a John Henry Newman en una misa en el marco del Jubileo del Mundo y la Educación y el 16 de noviembre se celebrará el Jubileo de los Pobres y el 23 de noviembre será el Jubileo de los Coros y Corales.

León XIV, siguiendo la tradición de sus predecesores, acudirá a la Plaza de España en la festividad de la Inmaculada Concepción a las 16:00 horas para la ofrenda floral a la Virgen y el día 12 presidirá la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe.

También se han confirmado todos los ritos navideños que comenzarán con la Misa de Gallo en la basílica de San Pedro el 24 de diciembre a las 22:00 horas, mientras que Francisco la adelantó a las 19.30 durante la pandemia y el horario se mantuvo.

La clausura del Jubileo, como previsto, será el 6 de enero con el cierre de la Puerta Santa y la última celebración navideña sera el 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, en la que celebrará la misa en la Capilla Sixtina, donde también bautizará a varios niños. EFE

ccg/alf