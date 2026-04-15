El papa pedirá paz en la zona en conflicto de Camerún

afp_tickers

3 minutos

El papa León XIV llegará este miércoles a Camerún, con un mensaje de paz para una región en conflicto desde hace casi una década, en la segunda escala de su gira africana.

Tras una visita inédita a Argelia, en la que lanzó varios llamados a la fraternidad interreligiosa y donde acudió a la cuna del teólogo cristiano San Agustín, el papa estadounidense debería llegar a la capital de Camerún, Yaundé, hacia las 15H00 (14H00 GMT).

En este país de África central de unos 30 millones de habitantes — el 37% de los cuales son católicos –, la Iglesia juega un rol de mediador y gestiona una amplia red de hospitales, escuelas y obras de caridad.

En la catedral de Nuestra Señora de la Victoria, en Yaundé, se agotaron rápidamente unos pañuelos con la cara del papa estampada. La ciudad se llenó de carteles, pancartas y banderines en los últimos días con motivo de la cuarta visita de un sumo pontífice al país. La última, realizada por Benedicto XVI, remonta a 2009.

En la capital, el papa se reunirá con el presidente Paul Biya, de 93 años, en el primero de sus cuatro días en el país mayoritariamente de habla francesa. Este encuentro con el mandatario, en el poder desde 1982, ha dividido a los católicos del país.

Algunos fieles han expresado temor de que contribuya a mejorar la imagen del presidente camerunés, seis meses después de las protestas contra su disputada reelección, que fueron reprimidas con violencia.

– «Terreno de entendimiento» –

León XIV, de 70 años, visitará después un orfanato católico y también se reunirá con los obispos de Camerún, en privado.

El jueves, viajará a Bamenda, en el noroeste del país, epicentro de la insurgencia separatista, donde orará por la paz ante más de 20.000 fieles.

La crisis en esa región data de los años 1970, cuando las zonas de habla francesa e inglesa se unieron y la minoría anglófona temió perder sus prácticas legales y culturales.

El conflicto estalló en 2017 a raíz de la represión de las protestas, y opone a independentistas que proclamaron la «República de Ambazonia» con el gobierno central.

Acorralados, los civiles se han vuelto blanco de extorsiones, violencia, secuestros y asesinatos. Al menos 6.000 de ellos han muerto desde 2016, según la ONU.

León XIV pronunciará un discurso y oficiará misa en el aeropuerto de la ciudad, que ha sido renovado para la ocasión.

«En cuanto el papa pise la tierra de Bamenda, queremos paz, todos los asesinatos y secuestros deben cesar», dijo el domingo a la AFP Giovanni Mbuna, un creyente de 36 años que fue secuestrado por independentistas en 2023.

«La visita del papa ablandará el corazón de los extremistas para que podamos hallar un terreno de entendimiento (…) y alcanzar una solución pacífica», apuntó por su parte Andrew Fuanya Nkea, arzobispo de Bamenda y presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún.

La visita del papa a este país se cerrará el viernes en Duala, la capital económica, donde celebrará misa en un estadio con capacidad para miles de personas.

La gira de León XIV por África empezó el lunes en Argelia, donde permaneció dos días. Allí, el soberano pontífice instó a continuar el «diálogo» con los musulmanes e hizo un llamado al «perdón» ante el Monumento de los Mártires, víctimas de la sangrienta guerra de la independencia contra Francia (1954-1962).

El líder de 1.400 millones de católicos continuará su periplo de 18.000 km en Angola y Guinea Ecuatorial, hasta el 23 de abril.

gge-cmk/iba/mdh/jvb/hgs