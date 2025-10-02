El papa pide «reconciliación y esperanza» frente al reto urgentesde la crisis migratoria

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad del Vaticano, 2 oct (EFE).- El papa León XIV pidió este jueves fomentar una cultura de «la reconciliación y la esperanza» para afrontar los «retos urgentes» de la migración y el desplazamiento, que «afectan ya a más de 100 millones de personas» al recibir a los participantes de la conferencia ‘Refugiados y Migrantes en nuestro Hogar Común».

«Quisiera proponerles dos temas que podrían considerar integrar en sus planes de acción: la reconciliación y la esperanza», dijo, al insistir en la importancia de «dar respuesta a los retos urgentes derivados del creciente número de personas que se ven afectadas por la migración y el desplazamiento».

León XIV advirtió contra la «globalización de la impotencia» de la que dijo «corremos el riesgo de volvernos inmóviles, silenciosos y tristes, pensando que nada se puede hacer frente al sufrimiento inocente».

«Así como el Papa Francisco habló de la cultura del encuentro como antídoto contra la globalización de la indiferencia, debemos esforzarnos en enfrentar la globalización de la impotencia fomentando una cultura de la reconciliación», agregó.

Asimismo, destacó que los migrantes y refugiados son «testigos privilegiados de la esperanza gracias a su resiliencia y confianza en Dios», y los puso como ejemplo para las comunidades cristianas en el marco del Jubileo de los Migrantes y de las Misiones, que se celebra el próximo sábado y domingo.

«Los animo, por tanto, a proponer maneras concretas de promover gestos y políticas de reconciliación, especialmente en tierras donde existen heridas profundas causadas por conflictos prolongados», concluyó.

Durante estos días instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales (ONG) y agentes comunitarios abordarán los desafíos urgentes en el campo de la migración y el desplazamiento. EFE

cee/ccg/jgb

