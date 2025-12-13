El papa pide a los diplomáticos ser «hombres y mujeres de diálogo» para promover la paz

Ciudad del Vaticano, 13 dic (EFE).- El papa León XIV pidió este sábado a los diplomáticos que sean hombres y mujeres de diálogo «para preservar y promover la paz» al recibirlos en el aula Pablo VI con motivo del Jubileo dedicado a la diplomacia italiana.

«En un contexto internacional marcado por el abuso y el conflicto, recordemos que lo opuesto al diálogo no es el silencio, sino la ofensa. Donde el silencio nos abre a la escucha y acoge la voz de quienes nos preceden, la ofensa es un ataque verbal, una guerra de palabras armada con mentiras, propaganda e hipocresía», dijo el papa a los diplomáticos italianos encabezados por el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Por ello les pidió compromiso para «desarmar proclamaciones y discursos, cultivando no solo su belleza y precisión, sino sobre todo su honestidad y prudencia».

«Quien sabe qué decir no necesita muchas palabras, sino solo las adecuadas: practiquemos, por tanto, compartir palabras que hagan el bien, elegir palabras que construyan la comprensión, dar testimonio de palabras que corrijan los errores y perdonen las ofensas. Quien se cansa del diálogo se cansa de esperar la paz», añadió.

Y entonces citó el llamamiento que San Pablo VI dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas hace exactamente sesenta años: «¡No más guerra, no más guerra! ¡La paz, la paz debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad!.

«La paz es el bien definitivo y eterno que deseamos para todos» y «para preservar y promover la verdadera paz, sed, pues, hombres y mujeres de diálogo, sabios en la lectura de los signos de los tiempos según el código del humanismo cristiano que sustenta la cultura italiana y europea», agregó el pontífice estadounidense.

Explicó la necesidad de que en la diplomacia trabajen «sólo quienes realmente esperan, buscan y apoyan siempre el diálogo entre las partes, confiando en la comprensión mutua incluso ante las dificultades y tensiones». EFE

