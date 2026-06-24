El papa pide a los jóvenes que elijan con sabiduría su colegio y universidad

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Ciudad del Vaticano, 24 jun (EFE).- El papa pidió a los jóvenes que «elijan con sabiduría el colegio y la universidad y disciernan con prudencia su vocación», en un llamamiento al final de la audiencia general de los miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

Recordó que «las vacaciones son un tiempo de descanso y de búsqueda de los signos de Dios en la belleza de la creación» e hizo un llamamiento: «Aprovechadlas para participar más en la Santa Misa, meditar la Palabra de Dios, realizar retiros espirituales, hacer peregrinaciones y reuniros con vuestros seres queridos».

Y pidió rezar «también por los jóvenes, para que elijan con sabiduría el instituto y la universidad y disciernan con prudencia su vocación. ¡Mi bendición para todos!».

En otro de sus consejos, el papa instó a los fieles «a no descuidar la preparación para la misa: interiormente, mediante la confesión frecuente, y a nuestro alrededor, acallando los ruidos que nos impiden escuchar la Palabra de Dios».

Al final de la audiencia el pontífice saludó especialmente a los fieles de las numerosas parroquias presentes en la plaza «a pesar del calor de estos días». Pese a las elevadas temperaturas registradas en Roma, la plaza de San Pedro volvió a estar repleta de fieles. EFE

ccg/ah

(foto)(vídeo)