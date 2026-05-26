El papa pide diálogo y respeto a los derechos humanos tras el caso de la Flotilla

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Ciudad del Vaticano, 26 may (EFE).- El papa León XIV animó este martes a ayudar al pueblo de Gaza y, al ser preguntado por la interceptación por parte de Israel de los activistas de la Flotilla Global Sumud, instó al respeto de los derechos humanos.

«Estamos provocando cada vez más odio, la violencia no ayuda, desde todas las partes. Creo que el mensaje debe ser el de volver a la negociación y buscar con el diálogo resolver los problemas, siempre respetando los derechos humanos de todos», sostuvo a la salida de su palacio en la localidad romana de Castel Gandolfo.

El pontífice se expresó así al ser preguntado por el trato de las autoridades israelíes a los activistas que viajaban a bordo de la Flotilla que fue interceptada recientemente cuando viajaba a Gaza y que denunciaron todo tipo de maltratos tras su detención.

León XIV consideró además «necesario realizar una nueva llamada por el respeto de los derechos humanos de todos», especialmente por la población del enclave palestino.

«Desgraciadamente el pueblo de Gaza no recibe todavía ayuda humanitaria. Esto está provocando protestas y dificultad también a la acción de los que han participado en la flotilla», afirmó.

Y agregó: «Yo querría renovar también este llamamiento: pedir verdaderamente a todas las autoridades que asistan y acompañen al pueblo de Gaza y ayudar ya a comenzar a reconstruir porque el pueblo está sufriendo, verdaderamente todavía sufre mucho». EFE

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