El papa pide fomentar la educación para prevenir abusos a menores y personas vulnerables

Ciudad del Vaticano, 6 feb (EFE).- El papa León XIV pidió este viernes fomentar aspectos educativos orientados al respeto de la vida humana y, especialmente, aquellos que contribuyan a «prevenir toda forma de abuso a menores y personas vulnerables», así como al acompañamiento y apoyo a víctimas.

El pontífice destacó, durante una audiencia en el Vaticano con los participantes en la asamblea plenaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que la misión de la Iglesia es «mucho más elevada» que la mera instrucción, por lo que no puede limitarse a «transmitir doctrina, observancia o ética».

En este sentido, señaló que en la institución, en ocasiones, la figura del educador como «pedagogo» comprometido con la formación religiosa ha prevalecido sobre la del «padre» capaz de fomentar la fe.

«Estamos llamados a compartir lo que experimentamos con generosidad, amor sincero por las almas, disposición a sufrir por los demás y una entrega sin reservas, como padres que se sacrifican por el bien de sus hijos», subrayó.

Y añadió: «Es fundamental fomentar en nuestras comunidades aspectos educativos orientados al respeto de la vida humana en todas sus etapas, especialmente aquellos que contribuyan a prevenir toda forma de abuso a menores y personas vulnerables, así como al acompañamiento y apoyo a las víctimas».

León XIV advirtió que «el arte de la formación no es fácil ni improvisable», ya que requiere de «paciencia, escucha, guía y evaluación», y recordó que «no puede ignorar la experiencia y la cercanía de quienes la han vivido» para aprender y seguir su ejemplo.

Finalmente, el pontífice lanzó un mensaje de aliento a los asistentes, asegurando que, aunque los desafíos que enfrentan «pueden parecer superiores a sus fuerzas y recursos», los educadores y guías espirituales «no deben desanimarse».EFE

csv/cg